Туркменистан посетила делегация ОЭСР

АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля завершился двухдневный рабочий визит в Туркменистан делегации Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) во главе с руководителем отдела Евразии Уильямом Томпсоном.

Программа визита включала посещение МИД Туркменистана, где прошли переговоры по обсуждению перспектив развития двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, торговли и экономики, а также глава делегации ОЭСР выступил с лекциями перед студентами Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"