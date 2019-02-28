Туркменистан посетила делегация ОЭСР

Туркменистан посетила делегация ОЭСР28.02.2019 12:17
АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля завершился двухдневный рабочий визит в Туркменистан делегации Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) во главе с руководителем отдела Евразии Уильямом Томпсоном.
Программа визита включала посещение МИД Туркменистана, где прошли переговоры по обсуждению перспектив развития двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, торговли и экономики, а также глава делегации ОЭСР выступил с лекциями перед студентами Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития.
ИП "ТУРКМЕНинформ"