Делегация Туркменистана завершил визит в Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром финансов и экономики Батыром Базаровым завершила визит в Бельгию, предпринятый в рамках участия в состоявшейся 26 февраля в Брюсселе 18-й встрече Совместного комитета "Туркменистан - Европейский Союз".

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между Туркменистаном и ЕС в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, банков и финансов, госупправления, образования и подготовки кадров, экологии и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности.

Отдельное внимание было уделено новой стратегии ЕС по Центральной Азии. Стороны договорились провести очередное 19-е заседание Совместного комитета "Туркменистан - Евросоюз" в Ашхабаде в следующем году.

В рамках визита глава туркменской делегации также провел встречу с главой генерального директората по международному сотрудничеству и развитию Европейской комиссии Пьером Амилхатом, в ходе которой стороны обсудили широкий круг вопросов развития регионального сотрудничества, реализации технических проектов и программ ЕС в Туркменистане, в том числе, проекты ЕС в сфере безопасности "КАДАП" и "БОМКА".

ИП "ТУРКМЕНинформ"