Выражены соболезнования народу Египта

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Аль-Сиси с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате железнодорожной катастрофы и пожара в Каире на железнодорожной станции Рамзес.

В послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"