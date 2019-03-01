Делегация Бахрейна посетила Туркменистан

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля завершился рабочий визит в Туркменистан компании "Gulf Petrochemical Industries Company" (GPIC) Королевства Бахрейн во главе с председателем совета директоров Ахмедом Аль-Шаряном, стартовавший 23 февраля.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация провела ряд двусторонних встреч и переговоров с руководящим составом сферы ТЭК страны по обсуждению вопросов реализации новых совместных проектов в нефтегазовой и газохимической отраслях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"