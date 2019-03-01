Глава государства ознакомился с положением дел в водном хозяйстве

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку на озеро Алтын-асыр в Балканском велаяте страны.

Глава государства ознакомился с созданными на рукотворном озере возможностями для сохранения и развития флоры и фауны, решения проблем с засухой и опустыниванием, развития сельского и водного хозяйства, животноводства, рыбоводства, а также проектом строительства нового села современного типа для специалистов, которые будут обеспечивать заложенные в Концепции по освоению региона озера "Алтын асыр" на 2019-2025 годы инициативы.

Для знакомства с результатами проекта озера Алтын-асыр были приглашены постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Шахин Нилофер, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд, исполняющая обязанности постоянного представителя в Туркменистане Программы развития ООН Натия Нацвлишвили, директор офиса ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска, временный поверенный в делах офиса Европейского Союза в Туркменистане Любомир Фреборд и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"