Визит делегации Кореи

АШХАБАД, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта завершился двухдневный рабочий визит в Туркменистан делегации Республики Корея, прибывшей в страну во главе с главным директором по глобальному здравоохранению Министерства здравоохранения и социального обеспечения Кореи Ким Хе-сон с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в медицинской сфере.

В ходе пребывания в Ашхабаде делегация провела встречи в ведомстве здравоохранения и медицинской промышленности, Международном научно-учебном центре Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также Туркменском государственном медицинском университете.

ИП "ТУРКМЕНинформ"