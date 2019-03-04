В Туркменистане готовят подарки женщинам к 8 марта

АШХАБАД, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение о выделении в честь приближающегося празднования Международного женского дня денежных подарков женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее 2 учебных лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

Размер денежных премий установлен с этого года в размере 60 манатов (в прошлом году размер выплат составлял 40 манатов).

ИП "ТУРКМЕНинформ"