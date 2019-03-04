Меджлис Туркменистана принял ряд новых законопроектов

Меджлис Туркменистана принял ряд новых законопроектов03.03.2019 12:53
АШХАБАД, 3 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 марта в Меджлисе Туркменистана было проведено 5-е заседание Меджлиса депутатов 6-го созыва, посвященное обсуждению ряда проектов закона страны, направленных на совершенствование национального законодательства.
В частности, парламентарии рассмотрели и приняли проекты законов
- "Об экологическом аудите", направленного на определение правовой и организационной основ проведения экологического аудита и нацеленного на повышение экологической обоснованности и эффективности деятельности субъектов хозяйствования,
- "О рационализаторской деятельности", направленного на создание организационных, правовых и экономических условий для деятельности авторов изобретений, стимулирование научно-технического творчества,
- "О внесении изменения и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях",
- "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Туркменистана",
- "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Туркменистана",
а также постановлений
- "О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество",
- "О присвоении имени Маи Кулиевой Туркменской национальной консерватории и имени Мырата Оразгулыевича Гаррыева Государственному медицинскому университету Туркменистана".
ИП "ТУРКМЕНинформ"