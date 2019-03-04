Туркменский лидер провел заседание правительства

АШХАБАД, 3 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате очередное заседание правительства страны.

Мероприятие было посвящено отчетам вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в различных отраслях народного хозяйства, вопросам подготовки к новому сельскохозяйственному сезону,

По итогам были подписаны постановления о закупке резервуаров различной емкости, предназначенных для хранения бензина и дизельного топлива, в рамках расширения товарно-сырьевого парка Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, о закупке для Марыйской государственной электростанции необходимых запасных частей, оборудования, материалов и химических средств.

Также было утверждено постановление "Об утверждении Положений о государственных дошкольных детских учреждениях и о государственных общеобразовательных учреждениях", в соответствии с которым государство принимает на себя обязательства создать необходимые условия для получения общего среднего образования для людей с ограниченными возможностями здоровья и для тех, кто не смог своевременно получить его, а также создавть условия для усвоения программы общего среднего образования в укороченные сроки с учетом возрастающих возможностей для выявления, развития и стимулирования талантов детей.

Было принято решение о проведении 21 марта, перед Новруз байрамы, очередного всенародного озеленительного ёвара и высадке в текущем году на территории Бахерденского этрапа и этрапа Ак бугдай Ахалского велаята 1,5 миллионов деревьев и стольких же саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда – в регионах. Из них в целом по стране в ходе озеленительной кампании планируется посадить 600 тысяч фруктовых деревьев и винограда, а также 300 тысяч тутовых деревьев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"