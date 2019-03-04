МИДы Туркменистана и Грузии подписали программу о сотрудничестве

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 марта в Бухаресте (Румыния) была проведена встреча глав ведомств внешней политики Туркменистана и Грузии Рашида Мередова и Давида Залкалиани, которая была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов дальнейшего развития туркмено-грузинского диалога по всему спектру направлений и актуальных проблем мировой и региональной политики, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров состоялось подписание Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Грузии на 2019-2020 годы и достигнуто соглашение о проведении в ближайшее время очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

ИП "ТУРКМЕНинформ"