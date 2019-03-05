МИД Туркменистана посетила делегация ЕС

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена встреча с делегацией Европейского Союза, прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад во главе с Кристианом Бергером, главой делегации ЕС в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция).

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов развития туркмено-европейского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, защиты прав человека, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"