Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Южной Кореей

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марат МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация во главе с генеральным директором по вопросам общественной дипломатии и культуры внешнеполитического ведомства Республики Корея Хонг Сеок Ином.

Визит был организован с проведения переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в культурной и гуманитарной областях, сферах науки, образования и спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"