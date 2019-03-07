Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Всемирного банка

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Лилией Бурунчук и управляющим Всемирного банка по Туркменистану Яном Петером Олтерсом.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах банков и финансов, цифровой экономики, логистики, энергетики, транспорта, здравоохранения и образования, водных ресурсов и гидрометеорологии, а также поддержки деятельности Международного фонда спасения Арала.

ИП "ТУРКМЕНинформ"