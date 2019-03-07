Новый посол Грузии приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим в страну дня вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Мамукой Мурджикнели, вручившим туркменскому лидеру свои верительные грамоты.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и приоритетные вопросы дальнейшего развития туркмено-грузинского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, бизнеса, энергетики.

С 2014 года прежним послом Грузии в Туркменистане являлся Гиорги Каралашвили.

ИП "ТУРКМЕНинформ"