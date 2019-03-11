Президент заслушал отчеты силовиков

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Государственного совета безопасности.

На заседании руководители военных и правоохранительных органов страны отчитались о текущем положении дел во вверенных им структурах и итогах деятельности в январе-феврале, предпринимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны и обеспечению безопасности и охране правопорядка.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки, Президент объявил выговоры Генеральному прокурору Б.Атдаеву, председателю Государственной миграционной службы М.Гурдову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"