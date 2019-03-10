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Президент Туркменистана поздравил женщин
08.03.2019 11:02

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к жительницам страны и соотечественницам с поздравлениями по случаю празднования Международного женского дня - 8 марта.

В поздравлении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым Международным женским днем! Символично, что этот праздник приходится на первые весенние дни – он также ярок и красив, как сама весна, которая радует нас своими красками, вдохновляя на достижение новых рубежей.

В нашей стране Международный женский день занимает особое место, празднуется на государственном уровне. Вот и в нынешние весенние дни этот международный праздник отмечается с чувством огромного воодушевления, хорошим настроем. В Ашхабаде, во всех регионах страны стартовали торжественные мероприятия. По случаю этого светлого весеннего праздника организуются концерты, творческие конкурсы, выставки, научные конференции, семинары, веселые спортивные старты.

Почитание матери, любовь к женщинам, уважение их достоинства, идеалов и мировоззрения – это наш национальный обычай, истоки которого уходят вглубь тысячелетий. Наши женщины – хранительницы семейного очага, достойно сохраняя традиции и обычаи, совершенствуя и передавая их от поколения к поколению, наравне со всеми вдохновенно трудятся в различных отраслях экономики, занимают государственные посты и участвуют в жизни общества. Своим самоотверженным трудом они приумножают могущество Родины.

Наш народ обладает богатым наследием. И мы обязаны чтить заслуги женщин в сохранении, изучении, обогащении, популяризации и передаче потомкам этого наследия. Сотворенные умелыми руками женщин непревзойденные по красоте, поражающие своими яркими красками ковры и вышивки, глубокие по смыслу мелодичные колыбельные песни и монжукатды, куштдепди – все это наше национальное достояние.

В достойном воспитании – истоки всех наших успехов и побед. И мы, помня мудрость предков и руководствуясь их высказываниями высоко оцениваем заслуги наших дорогих женщин, воспитывающих достойных сыновей и дочерей Отчизны, образованных, с широким мировоззрением, патриотов страны, нравственно и физически здоровых, трудолюбивых. Мы гордимся женщинами, добивающимися больших успехов не только на работе, но и в жизни.

За особые заслуги в реализации масштабных преобразований, успехи в труде и общественной жизни, вклад в воспитание подрастающего поколения мы награждаем наших женщин орденом "Zenan kalby" и другими государственными наградами, присваиваем многодетным матерям почетное звание "Ene mähri".

Наша страна добилась весомых результатов в деле защиты прав и интересов женщин, поддержки семьи, материнства и детства. Эти вопросы мы решаем во взаимодействии с международными организациями, и, в первую очередь, со специализированными структурами Организации Объединенных Наций. Избрание нашего суверенного государства в Исполнительный совет Детского фонда ООН, Комиссию по правовому статусу женщин стало событием исторической значимости, подтверждающим высокий авторитет нашего государства на мировой арене.

Туркменистан всегда будет заботиться об обеспечении женщинам мирной, счастливой и благополучной жизни, условий для их созидательного труда и достойного отдыха".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
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