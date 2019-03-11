Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабинета Министров в формате видеоконференции.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение хода социально-экономического развития страны по итогам истекших двух месяцев года, текущего положения дел в отраслях национальной экономики, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам заседания глава государства подписал распоряжение о выделении земельных участков государственным организациям и предприятиям, членам Союза промышленников и предпринимателей для строительных и других целей, а также для выращивания сельхозкультур и возведения объектов производственного назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"