Туркменская делегация отправилась в Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня делегация МИД Туркменистана отправилась с трехдневным рабочим визитом в Исламскую Республику Пакистан.

В ходе пребывания в Исламабаде делегация примет участие в межмидовских политконсультациях и проведет ряд двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и экономики, ТЭК, транспорта и связи, энергетики, культуры. Отдельное внимание будет уделено вопросам строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"