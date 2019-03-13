Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с трагедией в Эфиопии

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с выражением соболезнований по случаю крушения самолета "Эфиопских авиалиний", при котором также погибли сотрудники ООН.

В своих посланиях глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"