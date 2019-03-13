Швейцария сменит посла в Туркменистане

Швейцария сменит посла в Туркменистане12.03.2019 11:55
АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Филипп Штальдер, прибывший в Ашхабад, чтобы объявить об окончании своей дипломатической миссии в стране.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, экологии и гуманитарной области.
Филипп Штальдер был аккредитован в Туркменистане в ноябре 2015 года, сменив в должности Паскаля Абишера.
ИП "ТУРКМЕНинформ"