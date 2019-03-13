Посол Канады посетил Ашхабад

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в страну Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады (с резиденцией в Анкаре, Турция) Кристофер Кутер.

Целью визита явилось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного взаимодействия по всему спектру приоритетных направлений, в том числе, сферах международного сотрудничества, политики, экономики, торговли, обеспечения безопасности, образования, охраны природы, а также превентивной и водной дипломатии.

Кристофер Джон Кутер был аккредитован в Туркменистане в ноябре 2016 года, сменив в должности Джона Холмса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"