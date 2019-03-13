В Туркменистан прибыл новый посол Испании

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания (с резиденцией в Москве) Фернандо Вальдеррама Пареха посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, водопользования и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"