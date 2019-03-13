Туркменская делегация вернулась из Казахстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем главы МИД М.Чакыевым звершила визит в Казахстан, где 11 марта в Астане было проведено 10-е заседание совместной межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Заседание было посвящено практическим аспектам развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"