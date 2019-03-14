Делегация МИД Туркменистана посетила Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация МИД Туркменистана посетила Турецкую Республику, чтобы принять участие в прошедших 13 марта в Анкаре политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе консультаций, а также двусторонних встреч с официальными лицами страны были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, визового режима и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"