МИД Туркменистана посетила делегация Южной Кореи

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта в МИД Туркменистана была проведена встреча с главой прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад для участия в очередном раунде межмидовских политических консультаций делегации Южной Кореи, заместителем министра иностранных дел Республики Корея Юн Сун Гу.

В ходе состоявшихся переговоров был рассмотрен весь спектр актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, таким как политика, экономика и торговля, наука, образование и культура, водная, транспортная и энергетическая дипломатия, ТЭК, промышленность, технологии, а также ход реализации существующих договоренностей и график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"