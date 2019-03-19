В Ашхабаде обсуждают вопросы развития научного сотрудничества на Каспии

АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта в МИД Туркменистана стартовало двухдневное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению и согласованию проекта "Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспийском море".

Встреча была организована Министерством иностранных дел и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана.

Данное заседание стало первой встречей по выработке проекта соглашения и согласованию предложений сторон по проведению на Каспийском море различных работ на научной основе, мониторингу и предположению природных и антропогенных происшествий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"