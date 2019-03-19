Соболезнования в связи с трагедией в Новой Зеландии

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате террористического акта в городе Крайстчерч.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"