В Туркменистан прибыл монарх Бахрейна

АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистан прибыл с трехдневным государственным визитом король Королевства Бахрейн Хамад ибн Иса Аль Халифа.

Визит предпринят с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного взаимодействия, а также подписания пакета двусторонних документов.

Накануне прибытия монарха в Ашхабаде был проведен туркмено-бахрейнский бизнес-форум, в ходе которого представители правительственных и деловых кругов двух стран обсудили общие и практические вопросы развития сотрудничества в сферах торговли и экономики, промышленности, ТЭК, энергетики, банков и финансов, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"