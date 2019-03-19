Новый посол Бенина прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Иссираджу Гомина Ибрахим прибыл в Ашхабад для вступления в должность.

18 марта он посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничетва, бизнеса, спорта, туризма.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 26 июля прошлого года на основе подписанного представителями сторон протокола.

ИП "ТУРКМЕНинформ"