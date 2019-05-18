В Ашхабаде открыты Дни культуры Саудовской Аравии в Туркменистане

АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля во Дворце мукамов в Ашхабаде была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Саудовской Аравии в Туркменистане, которые стартовали с большого концерта деятелей искусств дружественной страны, включавший выступления фольклорных инструментальных и вокальных коллективов, исполнивших народные мелодии и лирические песни.

Культурная акция была организована ведомствами культуры обеих стран с целью развития культурно-гуманитарных связей.

Программа Дней культуры также будет включать проведение выставки гравюр и фоторабот в Музее изобразительных искусств Туркменистана, выступление фольклорного и музыкального коллективов в киноконцертном центре "Ватан", встречу представителей научных кругов обоих государств в Туркменском государственном университете имени Махтумкули, которая будет посвящена значимости Великого Шелкового пути и развитию отношений между Туркменистаном и Аравийским полуостровом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"