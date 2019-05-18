Мун Чжэ Ин завершил визит в Туркменистан

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля, в заключительный день визита в Туркменистан, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в сопровождении Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова совершил поездку в город Туркменбаши Балканского велаята.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с работой полимерного завода в поселке Киянлы, возведенного при участии южнокорейской стороны по заказу ГК "Туркменгаз".

По завершении визита в Туркменистан Мун Чжэ Ин отправился с визитом в Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"