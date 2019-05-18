В Ашхабаде проведены туркмено-монголские политконсультации по линии МИД

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля в МИД Туркменистана был проведен очередной раунд консультаций по линии ведомств внешней политики Туркменистана и Монголии, для участия в которых в Ашхабад прибыла с визитом делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

До Туркменистана делегация Монголии посетила Узбекистан, где также провела межмидовские политконсультации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"