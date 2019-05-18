Глава Туркменистана провел заседание Кабинета Министров

Глава Туркменистана провел заседание Кабинета Министров21.04.2019 11:38
АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства страны.
Заседание было организовано в цифровом формате с целью ознакомления с текущим положением дел в различных отраслях народного хозяйства и общественной жизни страны.
В частности, были представлены отчеты вице-премьеров, курирующих сферы ТЭК и промышленности, транспорта и связи, экономики и торговли, инвестиций, энергетики, сельского и водного хозяйства, науки и образования, культуры и СМИ, ходе цифровизации национальной экономики, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.
ИП "ТУРКМЕНинформ"