Глава Туркменистана провел заседание Кабинета Министров

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства страны.

Заседание было организовано в цифровом формате с целью ознакомления с текущим положением дел в различных отраслях народного хозяйства и общественной жизни страны.

В частности, были представлены отчеты вице-премьеров, курирующих сферы ТЭК и промышленности, транспорта и связи, экономики и торговли, инвестиций, энергетики, сельского и водного хозяйства, науки и образования, культуры и СМИ, ходе цифровизации национальной экономики, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"