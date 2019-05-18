Выражены соболезнования народу Шри-Ланки

АШХАБАД, 22 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате произошедшей в стране серии террористических актов.

В своем послании туркменский лидер решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова глубокого сопереживания родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"