Новый посол Омана прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман (с резиденцией в Анкаре, Турция) Касим Мохамад Салим Ал-Салхи посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД и парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"