МИД Туркменистана посетила делегация Великобритании

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация во главе с членом Палаты лордов парламента Великобритании баронессой Эммой Николсон.

Целью визита делегации является участие в очередном, 7-м заседании Туркмено-британского торгово-промышленного совета (TUКTIC).

В ходе встречи в МИД стороны обсудили приоритетные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, сфере охраны окружающей среды.

ИП "ТУРКМЕНинформ"