В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы развития туркмено-британского сотрудничества

АШХАБАД, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 апреля в Ашхабаде было проведено 7-е заседание Туркмено-британского торгово-промышленного совета, на котором британская сторона была представлена делегацией во главе с членом Палаты лордов парламента Великобритании баронессой Эммой Николсон.

Приоритетными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе переговоров были названы политика, торговля и экономика, банки и финансы, инвестиции, экология и охрана окружающей среды, энергетика, наука, образование, культура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"