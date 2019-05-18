В Ашхабаде обсудили актуальные вопросы развития национального коневодства

АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Ашхабаде 9-е заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, созванное с целью обсуждения актуальных вопросов развития отрасли и популяризации ахалтекинской породы лошадей, развития конного спорта.

Форум был организован в рамках приближающегося празднования Дня туркменского скакуна, являющегося неотъемлемой частью культурного наследия туркменского народа. Для участия в нем были приглашены многочисленные зарубежные коневоды и эксперты в данной сфере.

В ходе форума ряд отечественных и иностранных коневодов был представлен к почетным званиям "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy".

ИП "ТУРКМЕНинформ"