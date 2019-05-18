Глава государства поздравил туркменистанцев

АШХАБАД, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня туркменского скакуна.

В обращении говорится:

"Во все периоды жизни туркмен великолепные кони являлись украшением нашей славной истории. Ахалтекинская порода, считающаяся элитной в мировом коннозаводстве, – сокровищница народа, отрада души его, национальное наследие. "Небесные" скакуны всегда были верными спутниками бесстрашных туркменских джигитов. Благодаря своей красоте, уникальным особенностям и чуткому нраву, ахалтекинцы завоевали широкую известность во всем мире.

Наш народ, возвеличивший своих коней, облачал их в золотые и серебряные украшения. Эти прекрасные традиции предков достойно продолжаются и в современном ювелирном искусстве. А демонстрируемые туркменскими джигитами конные игры являются украшением праздников, производят неизгладимое впечатление на соотечественников и иностранных гостей.

Государством создаются все условия и широкие возможности для развития в нашей независимой стране искусства коневодства и конного спорта. Наряду с этим, осуществляется тесное сотрудничество с различными государствами мира по развитию данной сферы. В велаятах возведены конноспортивные комплексы, отвечающие международным стандартам, модернизированы ранее действующие, улучшаются социально-бытовые условия работников отрасли. Все это позитивно сказывается на развитии искусства коневодства.

Мы уделяем особое внимание обеспечению коневодческой отрасли высококвалифицированными специалистами, создаем специальные учебные центры по подготовке профессиональных коневодов, сейисов и наездников. Убежден, что открытый манеж, построенный в Ашхабадском конноспортивном комплексе для проведения соревнований по конкуру, придаст мощный импульс развитию отечественного конного спорта!

Туркменские коневоды проводят колоссальную работу по сохранению чистоты породы "райских" скакунов и увеличению их поголовья. Государство и впредь будет оказывать большую поддержку дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, взаимовыгодному обмену опытом в данной сфере со странами мира, плодотворному сотрудничеству, улучшению условий труда и быта работников отрасли.

Наши превосходные скакуны, еще в древности выпестованные на туркменской земле и ныне ставшие общечеловеческим достоянием, считаются элитой среди чистокровных пород лошадей в мире. Преданные, стремительные "небесные" кони являются гордостью и близкими друзьями туркмен, их душевной радостью и крыльями.

Взаимная верность и дружба человека и коня широко отражается и в наших замечательных классических произведениях. Об этом наглядно свидетельствуют пословицы и поговорки. Наш народ, которому принадлежит множество мудрых изречений: "Там, где конь встанет, там быть празднеству", "Встав поутру, отца проведай, а затем – коня своего", "Имеющий коня имеет крылья", "Резвый конь не имеет цены", не представлял своей жизни без коня. Ибо ахалтекинские скакуны – чудо земли туркменской, крылья и гордость нации".

ИП "ТУРКМЕНинформ"