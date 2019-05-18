Туркменский лидер провел встречи с высокими гостями из-за рубежа

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с пребывающими с визитом в стране в рамках празднования Дня туркменского скакуна министром охраны природы, водного и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдулрахманом Абдулмохсеном Аль Фадлеем, членом правящей династии Государства Катар Шейхом Тани Бин Хамадом Бин Халифой Аль Тани и заместителем председателя Верховного совета по окружающей среде, президентом федерации по Королевским скачкам и конным соревнованиям Королевства Бахрейн Шейхом Файсалом Бен Рашидом Бен Иса Аль-Халифой.

Встречи были посвящены акутальным вопросам углубления взаимодействия между странами, прежде всего, в коневодческой сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"