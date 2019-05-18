МИД Туркменистана посетил посол Грузии

АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 апреля ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Мамука Мурджикнели.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, торговли и экономики, транспорта, энергетики и образования, реализации проекта строительства трассы по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

ИП "ТУРКМЕНинформ"