МИД Туркменистана посетил посол Туниса

АШХАБАД, 1 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 апреля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ашхабад Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики (с резиденцией в Москве) Мухаммед Али Шихи.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия между правительствами двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"