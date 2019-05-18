Глава Туркменистана поздравил нового монарха Японии

АШХАБАД, 2 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание новому императору Японии Нарухито, который взошел на престол после отречения от власти его отца императора Акихито.

В своем послании туркменский лидер выразил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества с Японией в интересах народов двух стран, пожелал монарху крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Японии – мира, прогресса и процветания.

Император Акихито правил Японией в течение 30 лет.

ИП "ТУРКМЕНинформ"