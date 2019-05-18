В Туркменистан прибыла делегация США

АШХАБАД, 3 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с рабочим визитом делегация Соединенных Штатов Америки во главе с директором управления по делам Средней Азии в бюро по делам Южной и Средней Азии Госдепартамента США Марком Муди.

2 мая делегация приняла участие в состоявшихся в Ашхабаде очередных туркмено-американских политических консультациях по линии МИД, организованных с целью обсуждения практических аспектов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики, обеспечения безопасности, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, как на двусторонней основе, так и в сотрудничества с другими странами Центральной Азии, поиска решений ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"