Посол Туркменистана во Франции назначен представителем страны при ЮНЕСКО

АШХАБАД, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла страны во Французской Республике Шохрата Джумаева Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

На пост главы туркменской дипмиссии в Париже Шохрат Джумаев был назначен указом Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в декабре минувшего года. На тот момент он занимал должность посла страны в Румынии и Хорватии. 12 апреля текущего года он вручил свои верительные грамоты Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

До Шохрата Джумаева послом Туркменистана во Франции и одновременно Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) являлся Чары Ниязов, который был переведен на другую работу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"