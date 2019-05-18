В Ашхабаде обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центральной и Южной Азии

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 мая в МИД Туркменистана был проведен семинар по политике безопасности США в Южной и Центральной Азии.

Встреча, посвященная вопросам обеспечения безопасности в регионе и урегулирования ситуации в Афганистане, была организована экспертами Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA) для представителей ведомств иностранных дел, обороны, национальной безопасности и Государственной пограничной службы Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"