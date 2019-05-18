В Ашхабаде вручили подарки ветеранам

АШХАБАД, 6 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую субботу в Ашхабаде во Дворце "Мекан" была организована встреча с ветеранами войны и труда и солдатскими вдовами, посвященная приближающемуся празднованию74-й годовщины Великой Победы.

В торжественной обстановке ветеранам и вдовам были вручены ценные и денежные подарки за их вклад в обеспечение мира и беспримерный подвиг и мужество, а также были организованы выступления мастеров искусств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"