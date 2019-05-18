Выражены соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

АШХАБАД, 7 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Российсой Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей при посадке самолета в аэропорту Шереметьево города Москвы.

В своем послании туркменский лидер передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"