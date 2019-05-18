Визит делегации Кыргызстана

АШХАБАД, 8 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 мая внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР, председателем межправительственной туркмено-кыргызской комиссии с кыргызской стороны Жыргалбеком Сагынбаевым.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и экономики, инвестиций, науки и образования, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"