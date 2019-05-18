Визит делегации РФ

АШХАБАД, 8 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 мая в Ашхабад прибыла с рабочим визитом делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства Константином Чуйченко.

В рамках визита делегация была принята Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, а также приняла участие в 11-м заседании межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами в сферах политики, торговли и экономики, промышленности, строительства, транспорта и связи, ТЭК, электроэнергетики, науки, образования и культуры.

По итогам визита был подписан пакет двусторонних документов, в том числе:

Протокол 11-го заседания межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству,

Меморандум между правительством Астраханской области (Российская Федерация) и Торгово-промышленной палатой Туркменистана о создании туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства,

Соглашение между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о сотрудничестве в области повышения квалификации туркменских специалистов,

а также Соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным учреждением "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации и Научно-клиническим центром глазных болезней Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мурада Гаррыева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"